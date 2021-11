Dragon Ball: The Breakers, un nouveau jeu multijoueur annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch, premières infos

Avec le succès de Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoverse 2, sans oublier Dragon Ball Z Kakarot, on se demandait quand Bandai Namco allait de nouveau explorer l’univers de Dragon Ball en jeu vidéo. L’éditeur n’a pas attendu une conférence ou un temps fort spécial, puisqu’il a dévoilé aujourd’hui l’existence de Dragon Ball: The Breakers.

Dragon Ball se la joue Dead by Daylight

Dragon Ball: The Breakers est un titre décrit comme un jeu multijoueur asymétrique, qui se situe dans le monde de Dragon Ball Xenoverse, lors d’une apocalypse.

Puisqu’il est asymétrique, il proposera deux types de gameplay. Il sera donc possible de jouer l’un des « Méchants », comme Cell par exemple, qui va tenter d’exterminer les sept autres « Survivants ».

Et histoire de rendre le tout un peu plus difficile, vous vous en doutez, parmi les survivants, pas de Goku ou de Vegeta. Ici, vous incarnerez des personnages sans super-pouvoirs, qui n’auront d’autre choix que de fuir pour se ruer sur la machine à voyager dans le temps. Pour aider ces personnages, des objets seront disséminés sur la carte afin qu’ils puissent échapper plus facilement au Méchant.

Dragon Ball: The Breakers sortira en 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et sera compatible avec les PS5 et Xbox Series. Une bêta sera bientôt disponible sur PC afin de tester le jeu en avance.