Dragon Ball Sparking Zero : Le premier DLC pour Dragon Ball Daima se montre et sortira en avril

Le premier DLC Daima d’une longue liste

C’est une très brève vidéo qui a été capturée par les internautes à la fin de ce tournoi autour de Dragon Ball Sparking Zero, où l’on peut voir Goku et Vegeta version Dragon Ball Daima ainsi que le personnage de Glorio, qui complètera le casting. Goku « Mini » étant déjà présent dans le jeu de base, c’est ici sa version Super Saiyan qui est mise en avant, puisque vous vous doutez bien que Bandai Namco va continuer à multiplier les Goku et Vegeta selon leurs différentes phases de transformation (attendez-vous à plusieurs DLC Daima).

Ce nouveau DLC pour Dragon Ball Sparking Zero devrait sortir dans le courant du mois d’avril selon Bandai Namco, qui n’a pas donné plus d’indications pour le moment.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.