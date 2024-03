Dragon Ball: Sparking! Zero en met plein la vue avec 11 nouveaux personnages et plein de gameplay

Toutes les sagas se mélangent

Les muscles contre la vitesse. Tel est le thème de ce nouveau trailer qui dévoile des personnages étonnants, ou du moins pas ceux auxquels on aurait pu s’attendre en premier, même si la présence de la plupart d’entre eux ne faisait aucun doute. Voici les 11 nouveaux personnages confirmés pour Dragon Ball: Sparking! Zero :

Burter

Dyspo

Hit

Jeice

Kakunsa

Nappa

Super Saiyan Broly (Full Power)

Super Saiyan Kale (Berserk)

Super Trunks

Toppo

Tortue Génial, Max Power

En plus de ce trailer qui en plein les mirettes avec des explosions et des cris dans tous les sens, Bandai Namco publie dans la foulée une séquence de gameplay illustrant la rivalité entre Goku et Vegeta.

C’est vraiment la première fois que l’on peut voir le jeu en mouvement et si celui-ci ne présente pas beaucoup d’originalité, il devrait rappeler de bons souvenirs à celles et ceux qui ont enchainé les parties sur PS2 (même si c’est ici bien plus spectaculaire). La liberté de mouvement semble être un peu plus grande que dans les autres jeux de la série, tandis que des contres spéciaux ont été ajoutés pour améliorer les bras de fer entre les combattants.

Dragon Ball: Sparking! Zero sortira sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.