Dragon Age The Veilguard sera présent à la Paris Games Week et fait le point sur sa version PC

Pas de DRM sur PC

Si vous comptez faire un tour sur le salon parisien du 23 au 27 octobre prochain, vous aurez donc la chance de pouvoir jouer à Dragon Age The Veilguard avec un peu d’avance. Le titre fait partie de la sélection présentée par Xbox à la Paris Games Week, aux côtés d’autres jeux comme Marvel Rivals, The First Berserker: Khazan ainsi que l’incontournable (pour le grand public) Call of Duty: Black Ops 6.

Mais BioWare avait d’autres choses à nous dire aujourd’hui, et cela concerne la version PC du jeu. On apprend via le site officiel d’EA que Dragon Age The Veilguard ne comportera aucun DRM à sa sortie, ce qui devrait l’empêcher de rencontrer tous les problèmes reliés à ce genre de protection. La contrepartie à cela vient du fait qu’il n’y aura pas de pré-téléchargement sur PC, alors qu’il est disponible depuis hier sur Xbox Series et arrivera le 29 octobre sur PS5. En parlant des versions consoles, il est précisé que le jeu aura bien un mode Performances à 60 FPS et un autre Fidélité à 30 FPS, tandis qu’il bénéficiera d’un boost sur PS5 Pro.

Dans le même temps, les configurations PC un peu plus détaillées du jeu ont été partagées, via un tableau visible ci-dessous. On y voit les différents équipements recommandés, que ce soit pour afficher le jeu avec du Ray-tracing en Ultra, ou en se contentant du minimum syndical.

Dragon Age: The Veilguard sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 31 octobre prochain.