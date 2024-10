Dragon Age: The Veilguard fait le point sur ses différentes options d’accessibilité et ses modes de difficulté

La production de Dragon Age: The Veilguard est désormais terminée puisque le jeu vient tout juste de passer gold, et est donc prêt à être livré sur les différentes plateformes. Durant les jours qui vont suivre, BioWare mettra sans doute le paquet côté communication afin de s’assurer que le monde entier soit au courant de la sortie de son RPG. Le studio compte nous en dire plus sur ce nouvel épisode et il le fait via son site officiel, sur lequel on peut découvrir comment Dragon Age: The Veilguard se veut être plus accessible pour un plus large public.