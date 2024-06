Dragon Age: The Veilguard fait le plein de nouvelles informations (période, gameplay, fonctionnalités…)

Toutes les bonnes décisions pour cette suite ?

BioWare le sait, il a besoin de rassurer les fans de la série avec ce nouvel épisode. Le studio a connu des années difficiles et l’attente autour de ce nouveau projet doit mettre beaucoup de pression sur les équipes. Le public attend maintenant d’en découvrir davantage sur le jeu, et c’est dans cette optique que de nombreux détails ont été partagés. Voici les plus intéressants :

L’histoire se déroulera 10 ans après Dragon Age Inquisition

L’inquisiteur (le protagoniste de Dragon Age Inquisition) aura un rôle dans l’histoire

Pas de quêtes fedex

Pas de progression limitée, vous pourrez revenir dans les régions déjà visitées qui pourront changer d’allure selon vos choix

Le passé de votre avatar reviendra souvent sur le tapis (comme dans un Mass Effect)

Il y aura un système de transfiguration pour les équipements

Il sera possible de modifier le look des compagnons

Les compagnons se parleront beaucoup entre eux et auront droit aux quêtes les plus poussées jamais réalisées dans la saga, selon le studio

Selon vos choix, certains compagnons pourront vous quitter pendant un temps

Les mages pourront se spécialiser dans la nécromancie, la magie élémentaire ou la magie de combat

Les sorts de soin sont de retour pour les mages

La pause active aidera à voir les faiblesses élémentaires des ennemis et à planifier des combos entre les compétences

Les personnages auront une compétence ultime

La base du groupe est nommée « Lighthouse » et va évoluer en fonction de votre avancée , elle pourra aussi être personnalisée

Il y aura beaucoup de fonctionnalités pour l'accessibilité

Pour l’instant, l’équipe ne travaille pas sur des DLC et se consacre au jeu de base pour en faire le jeu solo le plus complet possible

Dragon Age: The Veilguard sortira dans le courant de cet automne, sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.