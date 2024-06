Dragon Age: The Veilguard impressionne avec 20 minutes de gameplay, tout savoir sur le RPG de BioWare

Empêchez Solas de mettre son plan à exécution

Dans ce nouvel épisode, on incarnera ici un avatar répondant au titre de Rook. Vous serez en mesure de personnaliser entièrement son apparence et de choisir plusieurs races, ainsi que des backgrounds différents. Cela aura une importance pour certains dialogues, car vos origines pourront être mentionnées au détour de certains dialogues. Vous aurez ensuite le choix entre trois archétypes de départ, à savoir Guerrier, Voleur et Mage. On remarquera au passage que notre avatar ne sera pas muet ici.

Il va devoir former la Garde du Voile afin de protéger Thédas d’une grande menace, dont celle de Solas, personnage de Dragon Age Inquisition. L’elfe tente d’ouvrir le Voile qui sépare le monde de nos héros de celui des démons, mais tout ne va pas se passer comme prévu.

Un point sur les compagnons et les romances

Vous aurez donc 7 compagnons qui vont choisir de vous accompagner, à savoir :

Bellara : une Mandataire du Voile, créative et romantique, elle voue une véritable obsession aux secrets anciens.

: une Mandataire du Voile, créative et romantique, elle voue une véritable obsession aux secrets anciens. Davrin : un Garde des ombres plein de charme et d’audace, qui s’est fait un nom en tant que chasseur de monstres.

: un Garde des ombres plein de charme et d’audace, qui s’est fait un nom en tant que chasseur de monstres. Emmrich : un nécromancien de la Sentinelle funeste du Névarra, accompagné par son assistant squelette, Manfred.

: un nécromancien de la Sentinelle funeste du Névarra, accompagné par son assistant squelette, Manfred. Harding : une éclaireuse naine, rejoint la bataille avec son grand cœur. Son optimisme et son arc sont prêts, tout comme ses pouvoirs magiques inattendus.

: une éclaireuse naine, rejoint la bataille avec son grand cœur. Son optimisme et son arc sont prêts, tout comme ses pouvoirs magiques inattendus. Lucanis : un assassin pragmatique descendant de la maison des Corbeaux, une organisation criminelle connue dans tout Thédas.

: un assassin pragmatique descendant de la maison des Corbeaux, une organisation criminelle connue dans tout Thédas. Neve : une cynique qui lutte pour un avenir meilleur, à la fois en tant que détective privée et que membre des Dragons de l’ombre, les rebelles de Tévinter.

: une cynique qui lutte pour un avenir meilleur, à la fois en tant que détective privée et que membre des Dragons de l’ombre, les rebelles de Tévinter. Taash : draconiste et membre des Seigneurs de la Fortune, Taash vit pour l’aventure et n’hésite pas à prendre des risques.

On apprend d’ailleurs via une interview publiée chez IGN que chacun de ses compagnons pourra être votre âme sœur, contrairement au précédent jeu qui où les romances variaient selon le genre de votre avatar. Des romances qui fonctionneront donc comme dans Baldur’s Gate 3, avec un système d’affinité en fonction de vos réponses et des scènes olé-olé en récompenses. La roue de dialogue est évidemment de retour pour jouer sur les différentes réactions possibles.

Plus action que jamais

Dans l’extrait de gameplay partagé aujourd’hui, on peut voir Rook être accompagné de Varrick, autre personnage d’Inquisition, mais ce dernier ne semble pas être jouable. Contrairement à Harding et Neve que l’on voit ici et qui font partie de la Garde. On découvre ce qui semble être le début du jeu (un peu après l’introduction) dans la ville de Minrathie, qui fait office de décor remarquable.

Cette grande séquence d’action nous montre également que le système de combat a évolué. On ne dirige plus une équipe de 4 personnages mais de 3 seulement, et l’emphase a clairement été mise sur le dynamisme, avec une caméra plus proche du personnage. La pause active est toujours là mais son utilité reste encore à prouver puisqu’un seul sort était disponible dans cette démo. Un tour dans les images publiée par BioWare nous permet de confirmer que cette pause active permettra de donner des ordres aux compagnons.

Toujours aucune date de sortie pour ce Dragon Age: The Veilguard si ce n’est cet automne, sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.