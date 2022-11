Dragon Age Absolution : La série animée sur Netflix dévoile un nouveau trailer et sortira tout bientôt

BioWare a récemment donné un peu plus d’informations sur Dragon Age Dreadwolf, et on sent que la situation commence peu à peu à se débloquer. Imaginer une sortie en 2023 pour le jeu n’a désormais plus rien d’utopique, et on espère voir le titre être à nouveau présenté lors des Game Awards. Dans le même temps, on pourra très vite replonger dans l’univers de la licence puisque la série animée Dragon Age Absolution est sur le point de sortir, et nous le fait savoir à l’aide d’un nouveau trailer.

Une mise en bouche avant le quatrième épisode

Welcome to Miriam's Story. Dragon Age: Absolution – based on BioWare's fantasy video game series – premieres Dec 9, only on Netflix. pic.twitter.com/h0JvMZMwZC — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 10, 2022

Avec cette bande-annonce, on peut se faire une idée plus précise de ce que cette série va nous raconter. On y suivra les aventure de Miriam, une ancienne esclave qui devra sauver Tevinter en récupérant un objet magique très puissant. Dragon Age oblige, les compagnons de route de notre héroïne auront aussi droit à une bonne exposition, tandis que la série compte creuser un peu plus le lore de la licence, sans doute pour mieux nous préparer à la sortie de Dragon Age Dreadwolf.

On savait que Dragon Age Absolution sortirait en décembre, mais on apprend aujourd’hui que la série sera disponible dès le 9 décembre sur Netflix. Elle comptera six épisodes, mais qui sait, si elle fonctionne, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle saga (on lui souhaite toute la réussite qu’a connue la série Castlevania).