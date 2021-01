Dragon Age 4 : Un nouveau concept-art dévoilé sur Twitter

Lors de son apparition durant les Game Awards, Dragon Age 4 – que l’on appellera ainsi le temps de connaitre son vrai nom – a simplement diffusé un trailer en CGI qui ne nous apprenait pas grand chose, hormis nous dévoiler la silhouette de certains personnages. Les développeurs continuent dans leur communication au compte-goutte, puisque l’on a aujourd’hui droit à un nouveau concept-art pour le jeu.

Un nouveau personnage dévoilé ?

Oh so CHRISTIAN gets to post new concept art…

I see how it is. https://t.co/sK86rcGAOY — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) January 8, 2021

C’est sur Twitter que Christian Dailey, producteur exécutif au sein de BioWare, a posté cette nouvelle image qui nous montre un archer en action, avec un arc très singulier. On ne sait pas s’il s’agit là de l’un des compagnons de l’avatar, ou bien de ce dernier, voire d’un personnage lambda qui ne sera peut-être même pas dans le jeu.

Le tout a été relayé par Mark Darrah, qui ne fait pourtant plus partie du studio, et qui a ironiquement joué les jaloux, visiblement par envie d’en dévoiler plus lui aussi.

On espère qu’en 2021, on en apprendra bien plus sur ce Dragon Age 4, autrement que par des concept-arts, certes très jolis, mais qui restent trop mystérieux.