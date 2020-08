DOOM Eternal tease son premier DLC solo « The Ancient Gods »

Fraîchement annoncé sur PlayStation 5 et Xbox Series X, DOOM Eternal, l’excellent FPS de Bethesda et id Software, nous a gratifié d’une petite vidéo concernant le futur de son contenu. Et c’est l’annonce du premier épisode de la campagne solo additionnelle intitulée « The Ancient Gods » qui a été effectuée à travers un court teaser lors de l’ouverture du QuakeCon at Home.

Une bande-annonce intégrale à la fin du mois

Ainsi, hormis quelques mots, de brèves images et la déclaration selon laquelle l’histoire du DLC se déroulera à la suite des événements du jeu de base, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nul besoin de paniquer toutefois, puisque la bande-annonce complète ainsi que de plus amples informations seront divulguées le 27 août à partir de 20h lors de l’Opening Night Live dans le cadre de la Gamescom.

D’ici là, DOOM Eternal et tout son contenu actuellement disponible vous attendent sur PlayStation 4, Xbox One et PC, pour peu que vous ne l’ayez pas encore fait.