DOOM Eternal présentera son DLC The Ancient Gods – Part Two la semaine prochaine

Sorti depuis maintenant quelques mois, le premier DLC de DOOM Eternal a su séduire le public malgré quelques défauts. Les fans du jeu attendant maintenant des nouvelles du second contenu téléchargeable, qui doit continuer sur la même lancée que le premier, et Bethesda vient tout juste de nous donner rendez-vous pour en savoir plus très prochainement.

Une vidéo disponible lundi prochain

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Teaser trailer on 03.15.2021 pic.twitter.com/77pXRpqNqg — DOOM (@DOOM) March 7, 2021

L’éditeur nous demande donc de patienter jusqu’au 15 mars prochain, où un teaser-trailer sera diffusé pour présenter The Ancient Gods – Part Two.

Oui, encore une annonce qui nous tease pour un teaser, mais au moins, on sait quand on aura droit à des nouvelles informations. Cette nouvelle image nous permet au moins d’admirer l’ambiance de ce nouveau DLC en attendant.

DOOM Eternal est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.