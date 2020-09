Drake Hollow : Survie en terrain hostile, notre avis vidéo

Après avoir développé The Flame in the flood en 2016, le studio The Molasses Flood revient avec Drake Hollow, un jeu de survie et de construction de base où vous allez devoir tout faire pour protéger des étranges être végétaux de monstres sanguinaires, le tout, dans une ambiance plus que mystérieuse.

Sorti le 28 août dernier sur Xbox One, le titre est également prévu pour sortir sur PC le 1er octobre prochain, l’occasion pour vous donner notre avis en vidéo, histoire de vous faire un peu une idée sur la qualité de Drake Hollow, que ce soit au niveau des graphismes que de son univers unique.