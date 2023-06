Disney Speedstorm part vers l’infini et l’au-delà avec sa saison 2 centrée sur Toy Story

Quelques amis sur la piste

La première saison du jeu se concentrait sur Monstres & Cie, avec quatre personnages à découvrir pour cet univers. La saison 2 nous avait déjà promis les pilotes Mickey et Pete version Steambot, mais son vrai thème sera celui de Toy Story. Woody, Buzz, Jessie et Bo Peep (la Bergère) vont donc rejoindre le casting dès le 13 juin prochain, date de l’arrivée de la saison 2 du jeu. Un nouveau circuit basé sur la chambre d’Andy sera également disponible à la même date.

En plus de ces nouveaux personnages à obtenir, on nous promet également l’intégration de deux modes de jeux supplémentaires, même si l’on ne possède pas plus d’informations pour le moment.

Disney Speedstorm est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide complet.