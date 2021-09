Disney Magical World 2: Enchanted Edition annoncé sur Switch pour cet hiver

Dans la nuit, Nintendo a décidé de lever le voile sur les futurs jeux à venir sur sa Switch avec un nouveau Nintendo Direct. Si l’on retient surtout le retour de Bayonetta 3 ou encore l’annonce de Kirby et le Monde Oublié, il y a tout de même eu quelques passages moins marquants à noter. C’est le cas de Disney Magical World 2 qui va revenir dans une édition améliorée.

Une version améliorée

Bandai Namco a donc profité du Direct pour présenter Disney Magical World 2: Enchanted Edition, une version revue du jeu sorti à l’époque de la 3DS en 2016. Présentée comme une édition à la fois remasterisée et améliorée, celle-ci regroupe le jeu de base et tous les contenus qui étaient sortis il y a quelques années, le tout, avec des graphismes remis au goût du jour et optimisés pour la Switch.

Les joueurs et joueuses pourront ainsi rencontrer plus de 100 personnages Disney emblématiques, comme la Petite Sirène, Mickey, Donald, Alice, Elsa et Anna et bien d’autres, à travers six mondes inspirés des films d’animation. On pourra ainsi participer à de nombreuses activités en compagnie des héros de notre enfance, collectionner plus d’un millier d’objets et personnaliser notre avatar.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition n’a pour l’instant pas de date de sortie mais devrait arriver pour les fêtes de fin d’année sur Nintendo Switch.