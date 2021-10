Disney Magical World 2: Enchanted Edition trouve sa date de sortie européenne

D’abord sorti à l’époque de la 3DS en 2016, Disney Magical World 2 va faire son retour sur Nintendo Switch en fin d’année à travers une version Enchanted Edition. Annoncée en coup de vent lors du dernier Nintendo Direct, cette nouvelle mouture apportera de meilleurs graphismes et d’autres optimisations pour la machine hybride, l’occasion idéale pour rattraper son retard si vous ne l’aviez pas fait initiallement.

Une date pour l’Europe

Lors de son annonce sur Switch, cette nouvelle version Disney Magical World 2: Enchanted Edition n’avait pas encore de date, bien qu’on savait que cela arriverait avant les fêtes de fin d’année. Bandai Namco a désormais donné le feu vert et nous donne rendez-vous le 3 décembre 2021, date à laquelle le jeu sera disponible sur Switch. Un jour après sa commercialisation en Asie et au Japon.

Le jeu sera disponible en version numérique via l’eShop mais aussi en physique. La version boîte a d’ailleurs ouvert ses précommandes sur Amazon au prix de 49.99€. Pour rappel, cette Enchanted Edition regroupe tout le contenu sorti à l’époque avec des visuels embellis et vous permettra de rencontrer de nombreux personnages Disney à travers six univers comme celui de Blanche-Neige ou celui de la Reine des Neiges. De nombreux accessoires et objets de personnalisation seront aussi à découvrir.