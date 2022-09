Disney Dreamlight Valley : Une grosse update arrive, surtout pour la version Switch

Disney Dreamlight Valley a eu droit à un joli départ pour un jeu en accès anticipé payant, mais cela n’empêche pas que quelques ombres au tableau sont à noter pour ce lancement. Depuis quelques jours, la communauté se plaint de nombreux bugs sur le jeu, notamment sur Nintendo Switch, avec des crashs constants chez certains utilisateurs. Gameloft a pris connaissance du problème, et nous promet un patch à venir tout bientôt.

✨Fixes Incoming✨

Over the past few days, your feedback has been immensely helpful in identifying some key issues.

We're happy to report we've been able to fix some of these and have an update on the way! We're targeting a release next week.

Check out some of the fixes ⤵️

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 8, 2022