Disgaea RPG sortira en accès anticipé sur PC entre décembre 2021 et le 1er trimestre 2022

Disponible sur iOS et Android depuis le 13 avril dernier en Occident, Disgaea RPG va très bientôt s’ouvrir à un public encore plus large puisqu’il sortira en accès anticipé sur PC, uniquement via Steam, entre décembre 2021 et le premier trimestre 2022.

Ne pas reproduire les erreurs du passé

Comme l’expliquent ForwardWorks Corporation, Nippon Itchi Software et Boltrend Games sur la page Steam du free-to-play, cet accès anticipé a pour objectif « d’optimiser le titre constamment » en vue de sa future sortie mondiale sur PC (ajouts de contenu, améliorations des traductions et de l’expérience utilisateur…). Autrement dit, les développeurs tiennent à prendre leur temps pour s’assurer que le lancement ne sera pas aussi catastrophique que celui de la version mobile japonaise en 2019.

Notez que cette phase devrait durer « environ un à deux mois » mais qu’elle pourra être prolongée ou raccourcie en fonction des problèmes, ou non, rencontrés pendant les ultimes étapes du développement. Croisons les doigts pour que tout se passe bien.