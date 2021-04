Disgaea RPG ouvrira ses serveurs occidentaux le 13 avril

En attendant de pouvoir découvrir le sixième épisode sur Switch cet été, Disgaea RPG s’installera sur les mobiles et tablettes occidentales le 13 avril.

On n’était pas bien, dood !

Disgaea RPG est un gacha mobile dans la veine de Fire Emblem Heroes, à savoir un rassemblement des personnages de la licence dans un Tactical-RPG simplifié pour s’adapter à la plateforme. Sorti en mars 2019 au Japon, son lancement avait été catastrophique. Après seulement deux semaines remplies de problèmes techniques, les serveurs avaient été coupés pour ne repartir qu’en novembre.

Cela avait provoqué la plongée de l’action en bourse de Nippon Ichi Software qui ne parvenait même plus à rémunérer ses employés pendant un certain temps. Tout va mieux depuis mais on comprend la réticence de NIS et ForwardWorks (filiale de Sony) d’engager des frais supplémentaires pour exporter le jeu en dehors de son pays d’origine. Le bon signe pour la santé de Disgaea RPG est tout de même la version PC disponible depuis cet été au Japon.

La voiture-balai des licences japonaises sur mobile

C’est là qu’intervient Boltrend Games, un éditeur hongkongais qui se spécialise dans la traduction et l’exploitation de jeux mobiles de licences japonaises à l’étranger. Boltrend vient d’annoncer s’occuper de Atelier Online : Alchemist of Bressisle plus tard cette année pour le compte de Gust et de Koei Tecmo, et après avoir sorti chez nous Idola Phantasy Star Saga pour Sega.

Notez que malgré sa très mauvaise réputation, Disgaea RPG devrait être une très bonne porte d’entrée à l’univers de la série puisqu’en plus de présenter ses personnages, ses mécaniques et ses différents modes, le jeu propose également de revivre les évènements des épisodes précédents pour se mettre à niveau avant la sortie de Disgaea 6 (même s’il n’y a absolument pas besoin d’avoir tout fait pour pouvoir suivre).

Bref, Disgaea RPG pourra être préchargé dès le lundi 12 avril à 11h, heure française et ses serveurs ouvriront ensuite le mardi 13 à 05h, toujours heure française, sur Android comme sur iOS. Il proposera des voix japonaises et des textes anglais.