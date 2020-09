Disgaea 6: Defiance of Destiny arrive sur Switch cet été

Il n’y a pas que Monster Hunter dans la vie, Disgaea 6: Defiance of Destiny a également été annoncé lors du Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Et logique puisqu’il s’agit d’une exclusivité Switch.

Disgaea 2×3(D)

Disgaea reviendra l’été prochain mais avec un nouveau design. On passe ainsi de sprites 2D à des modèles 3D. Et pour encore plus dépaysement, le style devient également beaucoup plus chibi avec des petits corps et des grosses têtes. Ce qui ne change pas, c’est la démesure de ce Tactical-RPG au niveau de ses statistiques. En effet, les personnages peuvent atteindre le niveau 99 999 999. Et on peut infliger un quadrillion de dégâts.

Cette fois-ci le protagoniste est Zed, un simple zombie mais très ambitieux. Il compte bien dépasser tout le monde, même le Dieu de la Destruction. Et il ne sera pas tout seul dans sa quête puisqu’il sera accompagné par sa soeur Bieko. Les autres personnages présentés sur le site officiel sont le chien Cerberus et l’Overlord Ivar. Mais le trailer nous laisse tout de même apercevoir les traditionnels Prinnies et Laharl par exemple.

On nous promet des mécaniques de jeu inédites mais pour l’instant, NIS a seulement évoqué la Super Reincarnation de Zed. Il sera très compliqué à tuer, logique pour un zombie. Pour être plus accueillant pour les nouveaux joueurs, Disgaea 6 aura de nombreuses options de personnalisation et d’accessibilité.

Si la licence vous intrigue, Nintendo et NIS ont pensé à tout puisque Disgaea 5 Complete sera disponible à l’essai gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online du 23 au 29 septembre. Le constructeur semble donc particulièrement content d’avoir volé l’exclusivité à Sony (même si on suppose qu’il s’agit également un accord temporaire).

Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira en exclusivité sur Switch pendant l’été 2021.