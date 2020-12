Disco Elysium : La traduction française, c’est pour bientôt !

Disponible depuis octobre 2019 sur PC, Disco Elysium a véritablement créé la surprise, au point d’obtenir plusieurs nominations et récompenses à travers le monde. Notre test est lui aussi plutôt élogieux. Le RPG en vue isométrique de ZA/UM prépare actuellement son arrivée sur consoles, mais aussi, et surtout, une traduction dans plusieurs langues. Rappelons qu’il n’est pour le moment disponible qu’en version anglaise.

La VF pratiquement achevée

Il n’y a que peu de reproches à faire à Disco Elysium, si ce n’est au niveau de son degré d’exigence. Tout le monde ne peut pas jouer à ce RPG très particulier. Il ne s’adresse pas vraiment aux casuals gamers par exemple. Mais ce que nombre de joueurs et de critiques retiennent le plus, c’est probablement le niveau de langue anglaise requis pour pouvoir comprendre pleinement son histoire riche et complexe.

Heureusement, des traductions sont en cours, et elles avancent à bon train. La bonne nouvelle du jour, c’est que la VF est bientôt complétée. En effet, les développeurs du titre viennent d’annoncer que cette dernière était terminée à 99%. Il ne faudra donc plus patienter bien longtemps pour en profiter. ZA/UM a par ailleurs confirmé que cette traduction serait déployée via une mise à jour d’ici le 22 décembre prochain.

Disco Elysium est disponible sur PC. Un portage sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch est en préparation, mais ne dispose pas encore de date de sortie. Récemment, les développeurs ont annoncé une édition sous-titrée Final Cut à venir sur PlayStation 5 en 2021.