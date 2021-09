Disco Elysium The Final Cut confirme une sortie sur Switch pour le 12 octobre

On s’y attendait un peu vu sa récente apparition dans les listes du PEGI, Disco Elysium The Final Cut vient de confirmer une arrivée sur Nintendo Switch. Une demie surprise vu sa fuite donc, mais les joueurs et les joueuses peuvent se réjouir d’un portage maintenant officialisé. Et bonne nouvelle, on a déjà une date de sortie.

Le RPG phénomène arrive sur Nintendo

Sorti en 2019, Disco Elysium est sans aucun doute l’un des meilleurs RPG sortis cette même année. Il a récolté de nombreux éloges, y compris de nombreux titres du meilleur jeu de l’année. Puis, en 2021, une version The Final Cut est arrivée sur de nouvelles plateformes, avec de nouvelles quêtes et d’autres ajustements.

C’est cette mouture qui arrivera sur Nintendo Switch le 12 octobre 2021 via l’eShop. Puis, début 2022, une édition physique sera commercialisée pour les amoureux de la boîte. Ce portage profite d’une interface repensée pour la machine hybride, avec la possibilité de gérer la taille du texte et d un doublage complet en anglais, en dépit d’une petite baisse graphique, notamment au niveau de la modélisation des personnages.