Test Disco Elysium : The Final Cut – Notre avis sur la version ultime de ce RPG phénoménal

Disco Elysium est un jeu qui aura marqué l’année 2019 avec un RPG d’une profondeur sans pareille développé par les Estoniens du studio ZA/UM. En 2021, nous avons droit à une nouvelle version plus enrichie avec Disco Elysium : The Final Cut. L’occasion pour le titre de faire son entrée sur les consoles PlayStation et Google Stadia. Nous avons d’ailleurs testé le soft sur PS5.

Un immanquable tout simplement et enfin en français

Disco Elysium a énormément marqué l’année de sa sortie, et encore aujourd’hui alors que bon nombre de fans attendaient ce Final Cut pour pouvoir enfin l’essayer dans des conditions optimales. Avant de revenir sur les nouveautés apportées, revenons brièvement sur le pourquoi de cet incroyable succès. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre test de l’époque pour plus de détails.

Une narration qui donne du sens au chaos transformant une banale affaire de meurtre en une quête qui part dans tous les sens, le tout dans un univers fictif mais bourré de références historiques et de personnages très travaillés, à commencer par notre avatar qu’il nous faut modeler au cours de notre périple. Voici une manière de résumer Disco Elysium, un chef d’œuvre du RPG qui nécessitait malheureusement une très bonne compréhension de l’anglais.

Il a pu finalement bénéficier d’une traduction française sur PC en fin d’année 2020 et que l’on retrouve implantée directement dans ce Final Cut. En effet, même pour ceux qui ont l’habitude des texte en anglais en matière de jeu vidéo, Disco Elysium représentait un sacré défi d’autant que la compréhension du texte est un élément primordial afin de pleinement l’apprécier. La patience des joueurs aura payé puisque la version française se révèle impeccable. Le travail d’adaptation n’a vraiment pas dû être de tout repos mais on voit clairement que cela a été fait avec sérieux et l’on peut facilement se fier à celle-ci. Jongler entre l’anglais et le français peut être aussi une bonne méthode pour avoir un double regard sur ces textes riches.

Une bande-son sans fausse note, une direction artistique qui nous plonge dans une sorte d’immense toile de maître, et surtout une écriture folle, Disco Elysium mérite amplement toutes les bonnes grâces qu’on lui accorde. L’autre atout est sa rejouabilité tant son univers est dense, votre première partie pourra sembler confuse, mais plus vite on saisit les tenants et aboutissants, plus vite on veut réessayer en faisant autrement.

C’est aussi l’un des rares jeux où l’on assume facilement la majorité de ses erreurs (sauf quelques coups de dés malchanceux alors que le pourcentage est largement à notre avantage). Il s’agit en outre de bien plus qu’une simple enquête policière et nul doute qu’il vous clouera au sol par moments.

Qu’apporte cette version Final Cut ?

Disco Elysium : The Final Cut est d’abord une sortie sur consoles et Stadia sachant que la Switch et les consoles Xbox devraient bientôt suivre. Les joueurs PC peuvent en plus profiter de la mise à jour gratuitement. L’ajout majeur est incontestablement la présence de doublages anglais qui rendent le titre bien plus vivant et immersif notamment pour tout ce qui tourne autour des voix intérieures qui arborent un ton adéquat (d’autant qu’il s’agit du même comédien, un choix judicieux).

Le titre propose d’ailleurs trois modes en matière de doublages, un mode traditionnel qui revient à l’expérience initial silencieuse, un mode « psychologique » où seules les voix intérieures sont doublées et un mode « Complet » qui ajoute les voix des différents personnages. Là encore, il faut saluer le travail colossal en la matière tant le choix des voix et des acteurs est magistral pour un titre ponctué d’accents bien prononcés.

Pour ce qui est du contenu, on note 4 nouvelles quêtes qui dépendent de vos choix politiques sans oublier de nouvelles musiques et petites retouches artistiques. Malheureusement, on vous conseille d’attendre un peu avant de vous lancer sur consoles, en particulier sur PS5 où les bugs sont encore trop présents et pourront ruiner votre expérience. Le titre bénéficie de mises à jour (la version 1.2 à l’heure où l’on écrit ces lignes) mais il y a encore du travail pour que ce soit sans reproche (nous avons eu également deux crashs sur notre partie). En outre, les temps de chargement sont encore trop longs et il y a quelques imprécisions dans la validation des points d’intérêt.

Conclusion

De la bouche des développeurs, Disco Elysium : The Final Cut est le titre qu’ils voulaient sortir au départ, et on ne peut que vous conseiller de vous jeter dessus tant ce RPG est une aventure incroyable que l’on refait avec plaisir. Cependant, on vous conseille d’attendre un peu, le temps que les bugs majeurs soient corrigés et que la navigation soit plus confortable. Dommage que ces petits soucis viennent entacher l’exaltation que l’on a manette en mains, mais cela vaut le coup d’être encore un tout petit peu patient.