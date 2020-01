Disaster Report 4 : Summer Memories pour avril en Europe

Il aura connu un développement tout aussi cataclysmique que son postulat, pourtant il semblerait que Disaster Report 4 : Summer Memories voit enfin la lumière au bout du tunnel. Après être paru au Japon en 2018 sur PS4 et PC, puis en septembre dernier sur Switch, le titre de Granzella Inc. nous parviendra dès le mois d’avril.

Rendez-vous dans quatre petits mois

C’est souvent le cas avec les titres japonais méconnus, leur sortie est décalée en Europe et en Amérique du Nord. On pourrait vous citer pléthores de cas qui ne vous parleraient ni d’Ève ni d’Adam, mais contentons nous de citer Persona 5 Royal, paru en octobre dernier sur l’archipel, et attendu pour le mois de mars par chez nous. Dans le cas de Disaster Report 4 : Summer Memories, c’est un peu différent.

En effet, le titre était initialement prévu pour 2011 sur PlayStation 3. Une sortie qui coïncidait malheureusement avec des catastrophes naturelles meurtrières touchant le pays du soleil levant. Ainsi, développement à l’arrêt pendant un long moment, on comprend pourquoi. Depuis le titre a eu droit à une sortie sur PC et PlayStation 4 en 2018, puis sur Switch en septembre 2019, mais n’est pas encore sorti du Japon.

Cela ne saurait plus tarder ! En effet, via un petit trailer nous laissant apprécier une réalisation technique que l’on qualifiera de datée, NIS America, éditeur de Disaster Report 4 à l’international, annonce son arrivée pour le 7 avril prochain dans nos contrées, sur PC, PS4 et Switch.

Et même une édition collector

Les collectionneurs seront peut-être heureux d’apprendre que, comme une bonne partie du catalogue vidéoludique actuel, Disaster Report 4 : Summer Memories ne sera pas sans proposer son édition collector à tirage limité.

Dans cette dernière, qui ne concerne que les versions consoles, on trouve : un sac à dos blanc arborant les caractères japonais du service des secours, une petite boite de premiers soins, un CD de la bande son, une pochette à accrocher autour du coup, et bien évidemment le jeu en édition physique. Le tout sera proposé à 89,99 euros. Vous aurez néanmoins plus de chances de le trouver directement sur le magasin en ligne de NIS America que chez des revendeurs.