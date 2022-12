Granzella donne rendez-vous en 2023 pour l’annonce de Disaster Report 5

La série Disaster Report a connu quelques bouleversements. Après trois premiers jeux qui avaient relativement convaincu le public, un quatrième volet était sorti en 2020. Ce dernier était malheureusement à l’image de sa trame de fond, pas loin d’une catastrophe, et avait connu un long développement compliqué d’une dizaine d’années. Le studio apprécie cependant énormément sa franchise et compte bien la relancer prochainement.

Disaster Report 5, une présentation en 2023 ?

C’est dans l’annuel événement Game Creator du magazine japonais Famitsu, qui regroupe les vœux des développeurs pour 2023, que l’on en apprend un peu plus sur les ambitions du studio Granzella. Kazuma Kujo, co-fondateur et producteur, est revenu sur ses projets pour l’année prochaine. Pour commencer, il aimerait beaucoup dévoiler quelque chose pour le prochain jeu Manga Ka Keru, un titre typiquement nippon que nous ne connaissons que via l’import en occident.

Mais il a également déclaré qu’il aimerait dévoiler le prochain opus de Disaster Report : « Un nouveau jeu Disaster Report sera aussi certainement annoncé en 2023. J’ai l’intention de faire tout ce que je peux ». Une déclaration qui ne laisse pas beaucoup de place au doute, surtout qu’elle est rejointe par une seconde citation chez 4Gamer.net, un autre magazine japonais, qui a également publié les traditionnels vœux de fin d’année.

Cette fois, Kujo-san n’y va pas par quatre chemins : « En 2023, plusieurs titres actuellement en développement sortiront dans le monde. R-Type Final 3 Evolved et R-Type Tactics I・II Cosmos seront disponibles. Et nous publierons des informations sur Disaster Report 5 et Manga Ka Keru. Nous avons hâte ! »

A vrai dire, le fait qu’un potentiel Disaster Report 5 soit en développement n’a rien de vraiment étonnant. Il y a deux ans (jour pour jour), Granzella avait déjà teasé le développement d’un cinquième opus. Comme cette fois-ci, le studio avait profité des fêtes de fin d’année pour lâcher quelques éléments autour d’un nouveau jeu. Il n’y a donc plus qu’à patienter jusqu’à la première bande-annonce.