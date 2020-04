Après vous avoir parlé de grosses sorties du moment, comme Resident Evil 3 Remake ou encore Final Fantasy VII Remake, on s’attarde sur un titre bien moins médiatisé : Disaster Report 4 : Summer Memories. Pourtant, le bougre est attendu depuis de nombreuses années maintenant et le voici disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Il s’agit d’un jeu d’aventure qui souhaite nous faire revivre les terreurs liées aux tremblements de terre. On est alors plongé dans une ville en plein séisme et l’objectif est de s’échapper, fuir, tout en aidant les passants que l’on croise. Très imparfait, on fait le point sur ce jeu.