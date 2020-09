DiRT 5 montre un peu de gameplay nouvelle génération

Nouvel épisode de la série de jeux de courses de Codemasters, DiRT 5 repart sur la recette très arcade qui faisait la force des trois premiers, après un DiRT 4 beaucoup plus orienté simulation. Non content de nous arriver sur la génération actuelle de machines, il est aussi prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Du gameplay pour la génération future

S’il s’est déjà pas mal illustré via de nombreuses images ainsi que divers trailers, DiRT 5 n’a cependant pas montré grand chose des éditions nouvelle génération qui arriveront quelques semaines après le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S. Aujourd’hui, Codemasters corrige le tir, à un peu plus d’un mois de la sortie du titre sur la génération actuelle, en proposant une vidéo de gameplay qui en jette.

L’occasion d’entrevoir les capacités graphiques du titre sur les consoles de nouvelle génération, qui vont visiblement lui permettre de briller d’autant plus que la PlayStation 4 et la Xbox One. Toujours très coloré, DiRT 5 nous livre ici une course diablement belle sur un circuit fermé. De quoi nous faire une idée du rendu de la terre battue sur cette version new gen, et jeter un œil à la carrosserie flamboyante des bolides.

DiRT 5 arrivera le 6 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il est néanmoins attendu pour la fin d’année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Pour en apprendre plus sur le titre, on vous renvoi vers notre interview de Amrish Wadekar, qui fait le point sur son contenu, mais aussi sur les améliorations qu’apporteront les consoles de nouvelle génération.