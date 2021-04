Le directeur créatif de Days Gone déclare que les joueurs devraient payer plein pot un jeu pour espérer une suite

Days Gone fait beaucoup parler de lui récemment. Depuis le papier de Bloomberg concernant un Days Gone 2 qui ne verra jamais le jour, les anciens leaders du projets s’expriment beaucoup sur le sujet. Le directeur créatif de Days Gone donne d’ailleurs son opinion là-dessus avec une phrase choc.

Trop tard après un lancement ?

Parlant au game designer David Jaffe sur une émission Youtube, John Garvin (directeur créatif et scénariste sur Days Gone) a répondu d’une manière assez surprenante lorsqu’on lui demande si la popularité du jeu avait augmenté après avoir été implanté dans le PlayStation Plus Collection sur PS5. Voici sa réponse :

« J’ai une opinion sur quelque chose qui va intéresser votre audience, et cela va probablement en énerver certains. Si vous aimez un jeu, achetez-le au prix fort. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai vu des joueurs dirent « je l’ai eu via une promotion, je l’ai eu avec le PS Plus ».

Ce a quoi Jaffe répond logiquement : « Comment aimer un jeu avant d’y avoir touché ? ».

« Vous ne pouvez pas mais ne vous plaignez-pas qu’un jeu n’obtienne pas de suite s’il n’est pas soutenu au lancement. God of War a eu des millions de ventes au lancement contrairement à Days Gone ».

L’article de Bloomberg évoquait déjà ce fait, mais Sony semble en effet ne prendre aucun risque concernant ses licences AAA en ne laissant pas de seconde chance alors que le monde ouvert de Bend Studio est très loin de la catastrophe commerciale et a même profité au constructeur. Toujours est-il que ces déclarations divisent et ouvrent de nombreuses questions.

On rappelle d’ailleurs que Days Gone arrivera sur PC le 18 mai prochain.