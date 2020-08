Digimon Survive : Une sortie en 2020 ou en 2021 ?

N’ayant plus donné signe de vie depuis plusieurs mois, beaucoup de joueurs et de joueuses se demandent si Digimon Survive sera disponible comme prévu cette année. Si cette fenêtre de sortie a été confirmée en avril dernier par Bandai Namco US, contredisant ainsi le magazine japonais Weekly Famitsu qui avait annoncé que le RPG était repoussé à une date indéterminée, le site européen de Toei Animation jette le doute sur la véracité des informations de l’éditeur.

Des sources divergentes

Comme l’explique DualShockers, si on se fie à la filiale occidentale de l’entreprise chargée de la création des films et séries d’animation de la saga Digimon, le titre pourrait être commercialisé en janvier 2021. Problème, selon un site de jeux chinois qui aurait relayé un planning officiel de Toei Animation, il serait toujours prévu cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Il faudra attendre que Bandai Namco daigne nous donner des nouvelles de Digimon Survive pour réussir à démêler le vrai du faux dans cette histoire. Il se pourrait aussi que ces divergences concernant la fenêtre de sortie du jeu indique un lancement fin 2020 au Japon et début 2021 en Europe. Affaire à suivre.