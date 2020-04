Digimon Survive est repoussé à une date indéterminée

Attendu pour cette année après un premier report, Digimon Survive connaît un développement bien compliqué puisqu’il n’a désormais plus aucune fenêtre de sortie.

Maudit virus

D’après le site japonais Ryokutya, ce nouveau retard est dû à la pandémie de coronavirus touchant actuellement le monde entier. Contraints de travailler à distance, les développeurs de Witchcraft ont visiblement besoin de plus temps pour concevoir le titre. Edité par Bandai Namco, il s’agit d’un RPG se déroulant dans l’univers de la licence Digimon et incluant des fonctionnalités inspirées des genres de la simulation et de la survie.

Digimon Survive sera disponible à une date indéterminée sur PlayStation 4, Switch, PC et Xbox One. Notez que seules les deux premières plateformes proposeront une édition physique.