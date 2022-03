Digimon Survive revient sur ses reports et donne plus de détails sur son contenu

Digimon Survive n’a plus donné signe de vie depuis longtemps, si ce n’est pour nous annoncer son report en 2021. Avec la Digimon Con qui s’est déroulée ce week-end, nous avons enfin des nouvelles sur le titre et quelques explications concernant les soucis de calendrier.

Digimon Survive survie malgré le changement d’équipe

Durant une session de questions/réponses avec le producteur de Digimon Survive, Kazumasa Habu, nous avons appris beaucoup de choses concernant le développement ainsi que l’univers du jeu qui mélangera combats tactiques au tour par tour, et Visual Novel. Concernant les reports, voici ce qu’il nous dit :

« Comme nous vous l’avons déjà dit, nous avons reporté la sortie en raison d’un changement d’équipe de développement, nous développons maintenant le jeu avec une nouvelle équipe. Changer d’équipe a entraîné de nombreuses modifications autour du jeu, entraînant des retards. Cela a causé beaucoup d’incertitude, ce qui nous a empêchés de donner des mises à jour régulières. Cependant, grâce aux efforts de la nouvelle équipe de développement, nous sommes maintenant sur la bonne voie, et nous nous rapprochons de plus en plus de l’achèvement du jeu ».

Concernant le jeu en lui-même, on apprend que l’histoire se découpera en 12 chapitres dont 8 chapitres qui pourront emprunter 3 routes différentes (moralité, harmonie et rage). En atteignant l’une des trois fins liées à ces routes, une route secrète se débloque. Pour ce qui est du temps de jeu, il nous indique qu’une route pourra se finir en 40 heures tandis que l’entièreté du soft pourra se compléter entre 80 et 100 heures sachant qu’un New Game + sera de la partie.

En tout, on retrouvera 113 Digimon que l’on pourra bien sûr « digivolver » durant l’aventure. Les combats semblent assez classiques si vous êtes familier des Tactical RPG sachant que l’on pourra contrôler 10 unités sur le champ de bataille. L’histoire semble donc bien plus intrigante puisqu’elle se démarquera des titres précédents avec une histoire plus sombre :

« De plus, comme le public cible de ce jeu sont les fans adultes qui sont des joueurs de longue date, l’histoire est un peu plus sombre. Étant donné que Digimon est dépeint comme la moitié de son moi intérieur, il existe des expressions sombres qui ne sont pas courantes dans les œuvres conventionnelles de Digimon, telles que nier un Digimon en refusant de faire face à soi-même, ou blesser un Digimon pour retranscrire une automutilation ».

Digimon Survive est attendu pour cette année sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.