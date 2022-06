DICE n’a plus le temps pour développer des jeux comme Mirror’s Edge

Vous aimez le studio DICE, mais vous ne voulez pas le voir être cantonné à la série Battlefield ? Eh bien pas de chance, c’est exactement ce qui est en train de se produire. Alors que l’on pouvait avoir un doute quant au fait que le studio pourrait un jour revenir à des titres à plus petite échelle comme la série Mirror’s Edge, on a aujourd’hui la confirmation que cela n’arrivera pas avant un bout de temps. La priorité, c’est Battlefield, et rien d’autre.

Battlefield occulte tout

C’est ce que Rebecka Coutaz, general manager, qui indique cela dans une nouvelle interview avec GamesIndustry.biz, dans laquelle elle affirme que tous les projets annexes à Battlefield sont complétement écartés par le studio pour le moment :

« Nous nous concentrons uniquement sur Battlefield 2042. Il n’y a pas de temps pour autre chose et c’est ce que nous voulons faire. Dans trois ans, nous voulons être le représentant du FPS que DICE mérite d’être, et c’est ce que nous recherchons. Je veux que l’équipe soit vraiment fière de Battlefield 2042. C’est ce qu’ils cherchent et ils y ont leur cœur et leur passion. Nous voulons être vraiment, vraiment fiers de DICE. Nous voulons que DICE soit le numéro un pour les FPS en Europe, et l’un des meilleurs du monde. C’est une équipe fabuleuse. »

Pas le temps pour d’autres projets donc, sachant que le lancement compliqué de Battlefield 2042 (qui vient d’avoir droit à sa Saison 1) a certainement du bousculer pas mal de choses en interne. Donc pas de retour de Mirror’s Edge, ni de nouvelles licences de DICE, et ce avant un bon moment.