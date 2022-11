Diablo IV : Une sortie en avril 2023 ? Blizzard sème le doute

Les bêtas devraient commencer à s’enchaîner pour Diablo IV, dont le développement semble avancer à vitesse grand V depuis que l’on a appris que le jeu devrait sortir dans le courant de l’année 2023. Même si Diablo III, en son temps, avait visé une sortie en mai, on s’attendait à ce que Diablo IV planifie plutôt son arrivée dans la deuxième moitié de l’année, jusqu’à ce que certaines déclarations viennent mettre en doute cela.

Qui croire ?

Selon Nick Baker de XboxEra et Jez Corden de Windows Central, que se sont révélés être fiables à de nombreuses reprises, Blizzard aurait prévu de sortir Diablo IV dès le mois d’avril 2023, soit seulement quelques semaines après les premières phases de bêta publiques.

Selon eux, cette date pourrait être annoncée lors de Game Awards, qui auront lieu le mois prochain, et le jeu pourrait même avoir droit à une phase d’accès anticipé dès le mois de février (propos relayés par Eurogamer).

Don’t believe everything you read. — Mike Ybarra 🦃🎄 (@Qwik) November 6, 2022

Si on a bien envie de les croire, un tweet de Mike Ybarra, l’actuel PDG de Blizzard, semble indiquer que tout cela est faux. S’il ne pointe jamais directement les deux journalistes ni même l’information concernant une sortie en avril, le tweet suivant a été posté quelques heures après la sortie de la rumeur : « Ne croyez pas tout ce que vous lisez. »

Forcément, on y voit ici une réponse à Nick Baker et Jez Corden. On aurait donc plutôt tendance à penser que cette date pourrait être fausse, mais on imagine qu’on sera fixé sur tout cela dès les Game Awards, que le jeu soit présent ou non.