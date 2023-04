Diablo IV : Surprise, une nouvelle bêta aura lieu dans quelques jours

Dernière chance pour découvrir Sanctuaire avant le lancement

Pour s’assurer que les serveurs tiendront vraiment le coup lors du lancement, même si on a un peu de mal à y croire vu l’historique de la licence, Blizzard va organiser un dernier week-end de bêta. Vous pourrez donc jouer sans condition du 12 mai (à partir de 21 heures) au 14 mai prochain (jusqu’à 21 heures), et ce sur toutes les plateformes.

#DiabloIV draws near. We've heard your feedback, it's time to visit Sanctuary once more before June. Join the Server Slam, May 12-14 🔥 pic.twitter.com/B2fr8TF5p6 — Diablo (@Diablo) April 20, 2023

Le contenu de cette bêta sera identique à celui des premiers week-ends de test, avec l’entièreté du prologue et de l’Acte I, tandis que le crossplay et la progression partagée seront activés afin de vraiment mettre à l’épreuve les serveurs. Rien de neuf à l’horizon donc, mais si vous jouez à cette bêta et que vous achevez Ashava, le boss mondial de cette bêta, durant ce week-end, vous obtiendrez une récompense inédite dans le jeu final, à savoir le trophée de monture Sanglot d’Ashava.

Diablo IV sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus à son sujet.