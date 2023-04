Diablo IV est passé gold, le jeu ne devrait pas avoir de retard

Pas de retard à prévoir du côté de Diablo IV. Blizzard nous apprend que le jeu venait tout juste de passer gold, un terme utilisé pour signifier la fin du développement du titre. Ce qui veut dire qu’il devrait bien sortir à la date prévue, soit le 6 juin prochain.

#DiabloIV has Gone Gold. Can you feel her presence now?

See you in Sanctuary. 6.6.23 🔥 pic.twitter.com/OGX8oACUCr

— Diablo (@Diablo) April 17, 2023