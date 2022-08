Diablo IV : Classes, nouveautés, univers, modèle économique… Tout savoir en vidéo

Cela fait déjà trois ans que Diablo IV a été annoncé. Le nouveau bébé de Blizzard prend son temps, mais n’hésite pas à régulièrement communiquer sur son avancée. Dernièrement, on a pu découvrir le Nécromancien. Le studio avait également fait des précisions sur son modèle économique. Suffisamment d’informations pour vous résumer tout cela en moins de huit minutes dans cette vidéo.

Diablo IV est pour l’instant prévu courant 2023 avec une sortie fixée sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. A voir si la période et les consoles évoluent d’ici là.