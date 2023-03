Diablo IV : Voici les configurations PC requises pour jouer à la bêta

L’Enfer promet d’ouvrir ses portes dès le mois de juin, mais il sera possible d’y avoir un avant-goût grâce à une bêta pour Diablo IV qui sera bientôt accessible et qui va se dérouler en deux temps : un week-end pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu, et un autre pour quiconque souhaiterait essayer le jeu de Blizzard. Mais avant cela, si vous comptez jouer sur PC, vous serez peut-être intéressé par connaître les configurations requises pour jouer à cette bêta afin de savoir si votre machine tiendra le coup.

Quels précisions sur la bêta

Heureusement pour vous, Diablo IV ne devrait pas être des plus gourmands, en tout cas en ce qui concerne sa bêta. Le jeu ne demandera pas trop de ressources (du moins pour la configuration minimale) afin que tout le monde ou presque puisse se faire un avis sur le titre. Voici les configurations PC requises pour jouer à la bêta de Diablo IV :

Configuration minimale

Windows 10

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

Processeur : Intel Core i5-2500L ou AMD FX-8100

Mémoire : 8 Go RAM

DirectX: Version 12

Stockage : 45 Go SSD

Configuration recommandée

Windows 10

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 oo AMD Radeon RX 370

Processeur : Intel Core i5-4670K oo AMD R3-1300X

Mémoire : 16 Go RAM

DirectX: Version 12

Stockage : 45 Go SSD

Blizzard a aussi précisé que le premier week-end de bêta (du 17 au 19 mars) ne donnerait accès qu’aux classes de voleur, sorcier et barbare, tandis que les classes du nécromancien et du druide n’arriveront que lors de la bêta ouverte à tous (du 24 au 26 mars). Si vous y participez, vous recevrez le Beta Wolf Pack qui vous permettra d’obtenir quelques objets ornementaux supplémentaires.

Diablo IV est prévu pour le 6 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.