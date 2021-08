Diablo Immortal est lui aussi repoussé, le jeu n’arrivera pas avant début 2022

La longue liste des reports de l’année 2021 s’agrandit une nouvelle fois. Tandis que la situation chez Activision-Blizzard est chaotique en interne, avec le départ du président de Blizzard, on apprend ce soir que Diablo Immortal, l’un des prochains titres de l’éditeur, ne verra finalement pas le jour en 2021.

Un report qui intervient dans une situation compliquée

Initialement prévu pour la fin de l’année, Diablo Immortal voit sa sortie être repoussée. On l’apprend via un communiqué officiel de la part de Blizzard, qui explique que les raisons de ce report sont liées aux retours des participants à l’alpha fermée. L’équipe en charge du projet souhaite prendre plus de temps pour affiner certains détails et livrer l’expérience la plus complète possible, notamment en améliorant le contenu endgame et en rendant le PvP plus accessible, ce qui pousse à reporter le jeu :

« Ces changements et ces opportunités supplémentaires pour améliorer notre gameplay ne seront pas réalisés lors de la fenêtre que nous avions prévu pour 2021. Alors, le jeu est maintenant prévu pour une sortie durant la première moitié de l’année 2022, ce qui nous permettra d’ajouter des améliorations significatives à l’ensemble du jeu. »

Si vous vous demandez pourquoi ce report est annoncé avec un tel timing, pour le moins peu favorable, c’est sans doute parce que les résultats financiers de l’entreprise et les prévisions de l’éditeur devraient bientôt être communiqués. Il faudra donc attendre un peu plus longtemps avant de découvrir cette expérience mobile Diablo, mais les fans de la saga se consoleront avec la sortie de Diablo II Resurrected, qui arrivera le mois prochain.