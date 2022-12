Diablo Immortal s’offre une grosse mise à jour détaillée en vidéo

Quelque peu oublié suite aux polémiques qui ont suivi son lancement, Diablo Immortal tient encore debout et continue de se mettre à jour pour occuper sa communauté. Le titre enchaîne les updates afin de corriger quelques problèmes tout en ajoutant du contenu, et la dernière mise à jour en date promise est certainement l’une des plus majeures. Dès aujourd’hui, vous pouvez découvrir Terror’s Tide, une update qui nous est présentée en vidéo et qui devrait relancer un peu d’intérêt autour du jeu.

Gros ajouts en vue pour le jeu

L’histoire de Diablo Immortal s’enrichit aujourd’hui avec l’arrivée de cette mise à jour, qui vous permet d’explorer le relais Orageux, une nouvelle zone importante qui prend la forme d’une île qui a servi de prison dans le passé.

Ce ne sera évidemment pas le seul ajout de cette update massive, qui contiendra également trois niveaux de difficulté en plus pour les plus courageux, cinq gemmes légendaires, de nouveaux objets ornementaux, mais aussi cinq nouveaux boss pour le reliquaire infernal, à savoir :

Ophinneb le Peaustiche

Dymdrail le Rôde-malheur

Catarag le Soleil étouffant

Apothrus le Dompteur des Déchus

Phangwrth le Dévore-chaleur

Vous pouvez consulter la liste complète des ajouts de cette nouvelle version sur le site officiel de Blizzard. Diablo Immortal est disponible sur PC, iOS et Android.