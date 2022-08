Accueil » Actualités » Diablo Immortal : Un joueur dépense 100 000 dollars en jeu et se plaint de ne plus avoir accès au PvP

Diablo Immortal est désormais une machine à sous pour Activision-Blizzard, et malgré les critiques virulentes autour du système économique, le jeu se porte bien. Il le doit avant tout aux joueurs et aux joueuses qui décident de mettre la main au portefeuille, surtout du côté de ce que l’on appelle plus communément les « baleines », des personnes qui dépensent de l’argent abondement en jeu. L’une de ces « baleines » répond au nom de jtisallbusiness, et ce joueur commence à rencontrer certains soucis qui sont liés à ses dépenses en jeu selon VGC.

Son point faible ? Trop fort (ou trop riche)

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, jtisallbusiness prétend avoir dépensé plus de 100 000 dollars en microtransactions dans Diablo Immortal depuis le lancement (que voulez-vous, certains ont beaucoup trop d’argent), dans le but de rendre son personnage très puissant. Sans doute trop puissant, puisque depuis quelques temps, jtisallbusiness se plaint maintenant du système de matchmaking du jeu dans le mode Champ de Bataille, qui n’arrive plus à lui trouver d’adversaires à sa taille.

Avec un ratio impressionnant qui se situerait entre 300 et 450 victoires contre seulement 3 défaites, son personnage est devenu si puissant que le jeu n’arrive pas à lui trouver un adversaire à sa taille. Forcément, tout le monde ne dépense pas autant d’argent pour un jeu, il est donc difficile de lui trouver quelqu’un à affronter. De quoi renforcer le sentiment de pay-to-win du jeu.

jtisallbusiness affirme avoir contacté l’assistance de Blizzard via Twitter il y a quelques temps, on lui a assuré que le problème serait résolu dans les prochaines semaines. Ce qui n’est pas arrivé. Depuis, il affirme avoir passé entre 48 et 72h dans la file d’attente du matchmaking, sans succès. Face à ce problème, il pense maintenant à tenter de se faire rembourser et à engager un avocat.

Si tout cela est vrai, on aurait presque envie de lui dire qu’il fallait y penser avant de dépenser une telle somme (100 000 dollars, vraiment ?), mais on évitera de jouer les moralisateurs. Juste un peu. Quoi qu’il en soit, c’est une « polémique » de plus à rajouter au tableau de chasse de Diablo Immortal, qui n’en manque décidément pas.