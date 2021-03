Diablo II Resurrected : Des infos sur la version PS5 et deux alphas fermées prévues par Blizzard

Officialisé il y a environ deux semaines lors de la BlizzConline 2021, Diablo II Resurrected se dévoile un peu plus depuis quelques jours avec des informations sur sa version PlayStation 5 et l’annonce de deux alphas fermées à des dates encore indéterminées.

Retour haptique et prise en charge de la DualSense

Comme l’indique le site philippin Ungeek, Blizzard a profité d’une table ronde organisée dans le cadre de l’événement pour parler du développement du titre.

Lorsqu’une personne a demandé aux développeurs présents si le remake profitera des fonctionnalités de la DualSense, ces derniers ont répondu ceci : « Nous travaillons toujours sur la façon dont nous voulons l’utiliser mais le retour haptique est une chose vraiment excitante dont nous souhaiterions profiter. »

Robert Gallerani et Maxine Virtue ont également livré quelques détails supplémentaires sur la manière dont le jeu est conçu afin de s’adapter correctement à la manette : « Dans le jeu original, la téléportation de la sorcière fonctionne en cliquant où vous voulez. Où que vous cliquiez, c’est là que vous vous téléportez. Lorsque vous utilisez la manette, vous n’avez pas de curseur donc, lorsque vous vous téléportez avec la sorcière, nous avons une distance par défaut pour la téléportation. »

Les deux membres du studio américain ont toutefois tenu à préciser que, malgré l’absence de curseur par défaut, jouer à la manette devrait toujours vous permettre d’effectuer une action telle que vous le voulez. Par exemple, dans le cas où vous souhaitez invoquer un Golem de Sang avec votre Nécromancien, appuyer sur la touche dédiée le fera apparaître au meilleur endroit possible selon le titre.

Si cela ne vous convient pas, vous pourrez maintenir le bouton enfoncé afin d’afficher le curseur qui vous donnera l’opportunité d’être plus précis mais, on l’imagine, aussi plus lent dans votre action.

Deux alphas fermées pour le solo et le multijoueur

En plus d’en apprendre davantage sur la version qui tournera sur la console next-gen de Sony, le hack’n slash se laissera approcher plus tard cette année par l’intermédiaire de, non pas une, mais deux alphas fermées : une pour le solo et l’autre pour le multijoueur. Relayée cette fois-ci par le site PCGamesN, la nouvelle aurait été partagée par le producteur Chris Lena qui n’a pas donné plus d’informations sur le sujet pour le moment.

Diablo II Resurrected sortira en 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.