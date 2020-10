Diablo 4 dévoile son nouvel arbre des compétences et de talents

Environ trois mois après avoir annoncé qu’il n’était pas encore au stade de l’alpha ou de la bêta et communiqué quelques infos sur son monde ouvert, sa mise en scène et son multijoueur, Diablo 4 fait un nouveau point sur son développement. Par l’intermédiaire du site officiel de Blizzard, David Kim, le responsable de la conception système, présente le nouvel arbre des compétences et de talents du jeu.

Facile à apprendre, difficile à maîtriser ?

Trouvant que ce système manquait de profondeur dans les précédents opus de la saga, Blizzard a imaginé un arbre inédit en prenant comme exemple celui de la classe Sorcière. Les branches représentent les aptitudes et leurs améliorations tandis que les racines donnent accès à des effets passifs.

Le développeur explique que « chaque emplacement de cet arbre immense affecte différentes compétences de diverses manières et le chemin que vous déciderez d’emprunter déterminera la nature de vos plus gros gains de puissance et votre style de jeu. » Il précise aussi qu’il ne sera pas possible de débloquer tous les emplacements de l’arbre des compétences. « Pour l’heure, un arbre de niveau maximum est rempli à environ 30-40 % afin que les joueurs puissent élaborer des configurations très différentes d’un personnage à l’autre. »

Autre nouveauté afin de diversifier l’expérience de jeu, l’entreprise américaine souhaite intégrer des mécaniques spécifiques à chaque classe du hack’n slash. Dans le cas de la Sorcière, un système d’enchantement a été mis au point ce qui fait que chaque capacité aura deux effets possibles.

« Les compétences de la sorcière peuvent être assignées à deux types d’emplacements : un emplacement de compétence active (auquel toutes les autres classes ont accès) et un emplacement d’enchantement. Si vous assignez une compétence à un emplacement d’enchantement, vous ne pouvez plus l’utiliser comme compétence active mais votre personnage gagne un pouvoir secondaire bonus. »

Le responsable de la conception système estime que « ce nouveau système vous invite à faire des choix intéressants vis-à-vis des compétences que vous souhaitez utiliser en tant qu’enchantements car vous ne pouvez pas assigner une même compétence à deux emplacements. »

En conclusion de son article, David Kim annonce que le studio travaille également sur le système de progression des personnages de haut niveau afin d’apporter « plus de complexité et de rejouabilité que les niveaux de parangon de Diablo III. » Toujours d’après lui, les développeurs veulent adhérer au concept « facile à apprendre, difficile à maîtriser » qui « devrait satisfaire les joueurs de Diablo les plus acharnés. »

Diablo 4 sera disponible à une date inconnue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Notez que le prochain compte-rendu trimestriel du titre devrait être dédié en grande partie aux objets légendaires qui semblent avoir trop d’impact sur la puissance d’un personnage.