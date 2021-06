Devolver dévoile un prologue pour sa présentation E3 2021

Devolver Digital adore se moquer des dernières tendances marketing et cela devrait continuer cette année lors de l’E3 2021 vu l’annonce d’un faux (?) abonnement Devolver MaxPass+ qui parodie donc HBO Max, le Xbox Game Pass et Disney +.

Après la fausse console mini et le vrai bitcoin physique…

Rendez-vous ce samedi 12 juin à 22h30, heure française sur la chaîne officielle Twitch de… Twitch, pour retrouver Nina Struthers et son équipe dans leurs nouvelles aventures. Mais n’oublions pas (ce qui arrive même à l’éditeur) qu’il ne s’agit pas seulement d’une vidéo humoristique mais bien d’une présentation. Cette année, nous aurons ainsi droit à cinq annonces de jeux et 2 annonces de dates de sortie.

Pour les dates, Devolver a depuis confirmé qu’il s’agissait de celles de The Phantom Abyss et Death’s Door, désolé pour ceux qui espéraient des nouvelles de Weird West, Boomerang X (qui risque quand même un « ça sort maintenant ») ou Shadow Warrior 3. Mais en ce qui concerne ce dernier, on sait déjà que la partie du studio Flying Wild Hog qui s’était occupée de Devolverland Expo l’an dernier ne fera pas de suite puisqu’ils ont leur propre jeu à annoncer.

Galvanic Games que l’on connait pour Gurgamoth, Rapture Rejects et Some Distant Memories aura également un projet à dévoiler. Tout comme Doinksoft qui communique déjà autour de son Demon Throttle via un faux leak du compte Twitter Wario64.

Devolver accidentally faxed me this image with the file name ‘physicalonlygame.srg’ and begged me not to tweet it. #sponsoredleak pic.twitter.com/ppYCWEijdg — Wario64 (@Wario64) June 9, 2021

Cela correspond à l’un des deux D teasés par Devolver puisque l’éditeur s’est amusé à donner la première lettre des cinq jeux en question : T W I D D, donc non désolé, toujours pas de Hotline Miami 3. Mais on peut tout de même s’attendre à un retour sur l’annonce de Terra Nil dont la démo disponible sur Steam charme de nombreux joueurs et pourquoi pas quelques mots sur les prochaines mises à jour et costumes de Fall Guys.

On suppose que la folie du NFT est arrivée un peu trop tard dans le processus d’écriture et de tournage pour être le thème central de cette présentation parodique, mais on parie déjà qu’elle occupera une bonne partie de la vidéo de l’année prochaine si la mode n’est pas passé d’ici là. Une cible idéale serait Mythic Games avec sa levée de fonds de 75 millions de dollars aujourd’hui même pour développer un système permettant un nouveau modèle « play-to-earn » avec des « NFT jouables ».

Mais pour cette édition 2021, on se retrouvera juste après l’Ubisoft Forward qui devrait être nettement plus premier degré et probablement faire la promotion de l’abonnement Ubisoft + qui existe bien lui.