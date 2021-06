Devolver Digital fera sa conférence E3 le 12 juin

Devolver Digital est resté très vague en déclarant sur Twitter que le futur démarrait de nouveau le 12 juin. Et comme l’utilisation abusive du mot futur est l’une des blagues récurrentes de leurs présentations E3, il ne nous en faut pas plus pour faire le rapprochement. Enfin ça et une nouvelle photo du personnage de Nina Struthers…

Le Devolver Digital Conference Universe continue

L’E3 2021 aura donc bien droit au rendez-vous préféré des amateurs d’humour décalé. Mais notez que contrairement à d’autres comme Nintendo, Devolver n’a pas indiqué d’heure pour sa présentation. Ce qui fait donc qu’avec le décalage horaire, il soit possible qu’en France la date ne soit pas la même à quelques heures près (le 13 un peu après minuit par exemple).

Certains remarqueront que l’on peut lire Hotline Miami 3 sur le tableau blanc situé derrière notre héroïne. Mais vu les trolls réguliers de l’éditeur vis-à-vis de cette annonce et le fait que la deuxième ligne soit moins claire, merci de ne pas prendre ça pour un réel indice.

Rendez-vous donc le 12 juin (ou dans la nuit du 13) pour « check-a-look » sur le futur de Devolver.