Devil May Cry 5 Special Edition : Pas de ray-tracing sur Xbox Series S

Il y a quelques jours, Devil May Cry 5 Special Edition partageait ses différentes options techniques, qui permettront de jongler entre la fluidité à toute épreuve avec les 60 fps et la résolution 4K poussée à son maximum avec le ray-tracing. Malheureusement, la Xbox Series S ne pourra pas afficher tous les choix, comme cela est confirmé par Capcom.

Pas de choix du roi

Il fallait s’en douter, la Xbox Series S effectue quelques concessions logiques pour rester à un tarif abordable, ce qui se répercute sur la résolution des jeux, affichée à 1 440p maximum au lieu de la 4K sur la Series X. Ici, c’est la question du ray-tracing qui a été abordée, avec Devil May Cry 5 Special Edition qui ne sera pas en mesure de proposer cette technologie sur la Series S :

« Les deux consoles offrent une vitesse et des performances incroyables, et tandis que nous sommes juste en train de gratter la surface de ce que nous pouvons faire, nos équipes ont hâte d’explorer toutes les capacités de la Xbox Series X et Xbox Series S dans le future. Si le ray-tracing sera disponible via la mise à jour sur Xbox Series X, Devil May Cry 5 Special Edition n’offrira pas de support ray-tracing pour la Xbox Series S. »

Un détail qui n’est pas réellement surprenant, et qui n’aura pas beaucoup d’importance pour ceux qui préfèrent la fluidité. En attendant, vous savez maintenant à quoi vous attendre avec la version Xbox Series S du jeu.