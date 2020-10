Devil May Cry 5 Special Edition détaille ses options techniques

Il y a un peu plus d’un mois, nous apprenions l’existence d’une Special Edition pour Devil May Cry 5, calibrée pour la nouvelle génération. Avec Vergil jouable, quelques nouveautés et une optimisation pour les futures machines, celles-ci n’avaient pas encore livré tous ses secrets techniques. Jusqu’à aujourd’hui.

Les option de framerate et de résolution

C’est William Yagi-Bacon, vice-président du marketing la division américaine de Capcom, qui a pris la parole sur les forums de ResetEra. Il a confirmé la présence de diverses options et la possibilité de choisir en fonction de ses préférences entre 4 paramètres :

4K/30fps avec ray-tracing

1080p/60 fps avec ray-tracing

4K/60 fps sans ray-tracing

Jusqu’à 120 fps sans ray-tracing

On pourra donc jongler sur la présence ou non du ray-tracing en fonction de la résolution et de la fluidité souhaitées. Tout dépendra de vos préférences et si vous disposez d’un écran 4k ou non.

Quoiqu’il en soit, on rappellera que Devil May Cry 5 Special Edition sera disponible le 10 novembre sur Xbox Series X et le 19 novembre sur PS5 en version numérique. En édition physique, il faudra patienter jusqu’à 1er décembre. Celle-ci est déjà en précommande chez Micromania, La Fnac et prochainement Amazon.