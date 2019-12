Le développement de The Wolf Among Us 2 a été repris de zéro

Officialisé en 2017, le développement de The Wolf Among Us 2 ne s’est jamais achevé suite à la fermeture de Telltale Games fin 2018. Des projets ont été annulés dans la foulée avec une certaine pointe de déception pour certains d’entre eux. Mais avec la résurrection du studio et son rachat il y a peu, les espoirs étaient permis : la preuve, la suite des aventures de Bigby Wolf a fait son retour aux Game Awards 2019.

Un nouveau départ

Cependant, les informations sont encore relativement maigres. Est-ce que l’on garde le même format ? Peut-on espérer une date de sortie pas trop éloignée ? Est-ce que le projet est entièrement repris de zéro ? Jamie Ottilie, PDG de LCG Entertainement (studio qui a racheté Telltale) s’est exprimé à nos confrères de US Gamer.

« Nous avons complètement relancé le développement du jeu ». Selon lui, le développement a complètement été repris de zéro. Cela permet à l’équipement de développement de repartir sur des bases plus saines et de ne pas se coltiner les assets et outils de l’époque : « Nous avons pensé qu’il était préférable de donner à la nouvelle équipe créative une table blanche pour recommencer ».

C’est une bien bonne nouvelle puisque la suite repart donc avec un nouveau moteur graphique. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une sortie trop proche. The Wolf Among Us 2 sortira sur PC via l’Epic Games Store et consoles à une date non annoncée et avec cette déclaration, il faudra se montrer patient.

Rappelons que cette suite nous permettra de retrouver notre bon vieux Bigby Wolf dans une nouvelle aventure. Comme déjà annoncé, le héros du précédent volet ainsi que Snow seront de retour avec la présence de leur doubleur d’origine. Même si l’on attend d’en savoir plus, le format épisodique devrait être conservé.