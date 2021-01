Destruction AllStars présente son casting en vidéo

Destruction AllStars sortira dans quelques semaines et il est donc temps de nous dévoiler les 16 personnages jouables ainsi que leurs véhicules. Enfin presque puisque si la vidéo et sa description parlent de 16 concurrents, il n’y en a que 7 dans la vidéo.

Destruction AllStars < PlayStation All Stars Battle Royale

Nous faisons donc la connaissance de :

Ultimo Barricado

Boxtop

Harmony

Jian

Sgt. Rescue

Twinkle Riot

Genesis

Un casting assez varié et on vous laissera décider par vous-mêmes de ce que vous pensez du fait que le personnage asiatique fasse le Naruto run. On rappelle que le titre sera offert en février avec le PlayStation Plus. Sony nous proposera probablement un ou deux autres trailers d’ici-là pour nous présenter le reste du roster.

Destruction AllStars sortira en exclusivité sur PlayStation 5 via le PS Plus de février 2021.