Destiny 2 : La Reine Sorcière nous dévoile son trailer et sa date de sortie

Chose promise, chose due, après un teaser, Destiny 2 nous a présenté son extension La Reine Sorcière à travers un stream spécial qui a permis de découvrir de nombreuses choses sur cette nouvelle aventure. Cette quatrième extension majeure a eu droit à un trailer en plus de préciser sa date de sortie, qui avait plus ou moins fuité quelques heures auparavant.

Ça fait beaucoup de 2

Il sera donc possible de découvrir l’extension La Reine Sorcière dans Destiny 2 dès le 22 février 2022. Comme on le savait déjà, cette extension placera le personnage de Savathun au coeur des événements, avec un nouveaux scénario qui promet de nous en apprendre plus sur cette fameuse Reine Sorcière et sur la vérité qui se cache derrière les ennemis des Gardiens, en plus de nous emmener dans une nouvelle destination.

On apprend dans le même temps que le craft d’armes sera aussi ajouté pour personnaliser ses fusils, tandis que le type d’arme Glaive rejoindra l’arsenal, qui sera la seule arme de combat rapproché jouable à la première personne dans le jeu. Et histoire d’être polyvalent, vous pourrez aussi attaquer de loin avec elle.

La Reine Sorcière arrivera sur toutes les plateformes en même temps dès l’année prochaine, avec le cross-play et le cross-save qui arrivent en jeu.