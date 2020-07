Destiny 2 intégrera le Xbox Game Pass en septembre

Alors que la nouvelle extension Beyond Light de Destiny 2 débarquera le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia (ne l’oublions pas), la conférence Xbox Games Showcase aura été l’occasion pour le FPS de Bungie de dévoiler un peu de contenu. Autre annonce en marge de la conférence : l’arrivée du titre et des extensions dans le Xbox Game Pass dès septembre.

Y a-t-il encore des Gardiens dans la salle ?

Même si la date de sortie de Beyond Light était déjà connue, la nouvelle extension de Destiny 2 a malgré tout fait acte de présence lors du Xbox Games Showcase. Cette nouvelle bande-annonce vous permettra de découvrir notamment la nouvelle doctrine Stase qui débarquera en jeu dès le 10 novembre.

Une version optimisée pour Xbox Series X fera également son apparition plus tardivement pour proposer une expérience en 4K et 60 FPS. De quoi ravir les Gardiens les plus assidus ! N’oubliez pas que le titre embarquera le Smart Delivery, ce qui vous permettra d’en profiter si vous le possédez sur Xbox One et que vous voulez passer sur la next-gen sans racheter le jeu. Ajoutez à cela la future disponibilité du titre dans le Xbox Game Pass et vous aurez la recette d’un jeu qui risque d’être bien présent chez les joueurs Xbox.

Pour rappel, Destiny 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.