Destiny 2 : L’extension Beyond Light est repoussée au 10 novembre

Annoncée en juin dernier, la nouvelle extension de Destiny 2, Beyond Light (Au-delà de la Lumière en français), ne sortira finalement pas le 22 septembre comme prévu mais le 10 novembre prochain en raison de la crise sanitaire.

La Saison de l’Arrivée s’achèvera le 10 novembre

D’après le site officiel de Bungie, « en tant que premier chapitre de notre nouvelle trilogie d’extensions, Au-delà de la Lumière marque le début de la nouvelle ère de Destiny 2. Nous avons une histoire formidable à raconter, et de nouveaux éléments incroyables que nous sommes impatients de présenter à nos joueurs. Comme toujours, notre objectif est de créer l’extension la plus divertissante et intéressante possible pour nos fans. Pour cela, nous faisons ce qui est le mieux pour le jeu et nous déplaçons sa date de sortie. »

Les développeurs ajoutent ceci : « Ces derniers mois ont présenté un véritable défi, et cela va continuer avec la pandémie. Nous avons appris tous ensemble à créer d’une façon nouvelle, en travaillant loin les uns des autres. Malgré ces obstacles, nous sommes toujours aussi engagés à fournir la même qualité de travail que celle à laquelle s’attendent nos joueurs. »

Suite à ce report, le studio américain a décidé de prolonger la Saison de l’Arrivée jusqu’au 10 novembre prochain. Afin de s’assurer que celle-ci propose toujours un contenu à la hauteur de sa nouvelle durée de vie, les Moments de Triomphe débuteront le 7 juillet et s’achèveront le jour du lancement de l’extension. La Fête des Âmes Perdues, un événement gratuit pour tous les Gardiens et toutes les Gardiennes, sera organisé du 6 octobre au 3 novembre et la Bannière de Fer reviendra dès le mois de septembre.

Destiny 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Le titre sortira également plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.